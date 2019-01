1 Gennaio 2019 20:52

Capodanno di paura a Messina: padre e figlio finiscono con l’auto a bordo di un burrone

Capodanno di paura per padre e figlio a Messina. Intorno alle 3 di stanotte i due, mentre erano bordo della loro auto, sono finiti in un burrone. Entrambi hanno riportato varie ferite e, soccorsi dai sanitari, sono stati giudicati guaribili entro una decina di giorni. Ancora in corso di accertamento le dinamiche del sinistro avvenuto a Larderia Inferiore. Il mezzo intanto è stato sottoposto a sequestro perché privo della copertura assicurativa.