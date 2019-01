16 Gennaio 2019 13:08

Rifiuti speciali e Tari a Capo d’Orlando: ecco entro quando presentare la documentazione necessaria

Tutti gli uffici e le attività (bar, ristoranti, macellerie, officine, carrozzerie, etc.) che conferiscono rifiuti speciali (come, ad esempio, oli esausti, toner, batterie, carcasse di animali, etc.) hanno l’obbligo di presentare al Comune di Capo d’Orlando entro il 31 gennaio prossimo la necessaria documentazione per la richiesta delle riduzioni spettanti.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Tari nella sede centrale del Municipio.

