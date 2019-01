Capo d’Orlando: riprende la raccolta dei rifiuti

3 Gennaio 2019 15:01

Il sindaco di Capo d’Orlando incontra i sindacati e le maestranze: riprende il servizio raccolta rifiuti su tutto il territorio comunale

Riprenderà immediatamente la raccolta rifiuti su tutto il territorio comunale di Capo d’Orlando.

Dopo lo stop al servizio dovuto ad una improvvisa assemblea dei lavoratori, il via libera alla ripresa della raccolta è giunto al termine di un incontro svoltosi nella stanza del Sindaco Franco Ingrillì alla presenza dei sindacati e di una rappresentanza delle maestranze.

I lavoratori lamentano il mancato rispetto dell’accordo sul rientro delle mensilità arretrate che prevedeva, entro il 20 dicembre, il pagamento dello stipendio di novembre e della tredicesima.

Un problema tecnico presso la tesoreria ha impedito il trasferimento dei fondi necessari e già disponibili dal Comune alla ditta affidataria del servizio.

La stessa tesoreria comunale riprenderà ad operare la prossima settimana e la mediazione del Sindaco Franco Ingrillì è servita a sbloccare la situazione che ha già provocato disagi alla circolazione e problemi al decoro urbano, anche a causa del maltempo.

“Desidero ringraziare gli operai per il senso di responsabilità mostrato ancora una volta – ha dichiarato il Sindaco Ingrillì – lo sforzo dell’Amministrazione è stato notevole ed è servito, con il sostegno della ditta, ad eliminare quasi per intero nel corso del 2018 l’arretrato di otto mesi di stipendi dei lavoratori. Contiamo a gennaio di allineare le retribuzioni, ma più in generale dobbiamo intervenire in modo congiunto per rivedere i costi del servizio ed alleggerire la tariffa. L’attività di contrasto all’evasione ha prodotto buoni frutti e vogliamo proseguire su questa strada. Dall’altra parte è vicino l’obiettivo del 65% della raccolta differenziata e non possiamo permetterci passi falsi che pregiudichino il raggiungimento di questo risultato che porterà risorse e benefici a tutta la comunità”.