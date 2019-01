Capo d’Orlando: mercoledì possibili disagi nella raccolta rifiuti

21 Gennaio 2019 20:44

Possibili disagi nella raccolta rifiuti a Capo d’Orlando e nei cinque comuni dell’ARO

Raccolta dei rifiuti con possibili disagi nella giornata di mercoledì 23 gennaio nei comuni dell’A.R.O. (Ambito di Raccolta Ottimale) di cui Capo d’Orlando è capofila.

Dalle ore 10, infatti, è stata programmata una assemblea dei lavoratori della Ekoservizi che svolgono l’attività di raccolta e conferimento dei rifiuti nei comuni di Capo d’Orlando, Torrenova, Capri Leone, Ficarra e San Salvatore di Fitalia.

L’assemblea, convocata dalla segreteria provinciale del Sindacato Fiadel, si terrà nei locali della sala di Piazza Autonomia a Torrenova.

In qualche zona del territorio comunale la raccolta della frazione organica non verrà effettuata nella mattina di mercoledì, pertanto l’Amministrazione comunale invita i cittadini di ritirare i bidoni ancora pieni se dopo le ore 10 il servizio di raccolta non sarà stato ancora effettuato.

Valuta questo articolo