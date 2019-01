Calciomercato Reggina: i colpi non finiscono, in arrivo un difensore ed un attaccante [NOMI e DETTAGLI]

24 Gennaio 2019 12:06

Calciomercato Reggina: gli amaranto non si fermano. Dopo il colpo Baclet, il Ds Taibi è pronto a regalare a Cevoli altri due acquisti di qualità

La Reggina prosegue con successo inanellando vittorie su vittorie la marcia verso i play off promozione. In questa ottica la società del presidente Luca Gallo sta facendo innumerevoli sforzi per allestire una squadra competitiva per l’obiettivo Serie B. Dopo il colpo Baclet, il Ds Taibi è pronto a regalare a mister Cevoli altri due acquisti di qualità: il terzino sinistro Procopio dal Sudtirol e l’attaccante Martiniello dell’Olbia. Le trattative sono in fase avanzata ed i due Under vestiranno amaranto entro pochi giorni.

Valuta questo articolo