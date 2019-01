Calciomercato Reggina, la nuova proprietà si muove: salta Parghera, arriva Di Matteo

9 Gennaio 2019 12:00

Calciomercato Reggina, il club amaranto è scatenato: sarà un calciomercato di qualità. Intanto salta l’acquisto di Parghera, vicino Di Matteo del Lecce

La Reggina punta ad un mercato di prima fascia: la nuova proprietà, con in testa il presidente in pectore Gallo, è pronta ad allestire una squadra di qualità per tentare il salto in Serie B. Sembrava chiuso il primo colpo ma lo svincolato Paghera pare si sia accordato con la Ternana. Il ds Taibi non si è perso d’animo e sembrerebbe vicino a Luca Di Matteo del Lecce, già in Calabria per una stagione con il Crotone. Il calciatore scenderebbe volentieri di categoria: si attende l’ufficialità. Intanto ieri grande vittoria per i nuovi proprietari con l’accordo raggiunto per l’affidamento del Sant’Agata sino al termine del campionato.

