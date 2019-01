Storie di calcio a Messina. Tommaso Di Pietro, il ferroviere con un grande sogno: diventare un mister

25 Gennaio 2019 19:27

Storie di calcio a Messina. Tommaso Di Pietro, classe 1972. Questa estate ha deciso di appendere le scarpe al chiodo per seguire il suo sogno: diventare un mister

Questa estate ha deciso di appendere le scarpe al chiodo (nonostante sia ancora in grado di dire la sua in campo) e di studiare da mister. Ha creato grazie alla sua eccezionale versatilità e facilità di rapporti la sua creatura “Messina Nord”. Trattasi di una squadra amatoriale di calcio a 11 che ha sposato il progetto calcistico di Alessandro Cacciotto, responsabile provinciale e regionale calcio 11 MSP ITALIA. Si conclude il girone di ritorno per i “nordici” Messinesi. Tommaso è stato anche votato come allenatore della rappresentativa MSP insieme alla storia del calcio amatoriale, tale Pancrazio Puglia.

Di Pietro ha voglia di stupire in campo e fuori dal campo. Di Pietro è un ferroviere, impegnato anche col calcio giovanile e con l’impegno pastorale in parrocchia.

E poi c’è il rituale: la domenica mattina tutti sulla riviera a prendere il caffè. Buon calcio Tommaso!

