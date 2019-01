Calabria: sorpresi a tagliare legna in un terreno privato, arrestati padre e figlio

3 Gennaio 2019 09:04

I Carabinieri della Stazione di Joppolo hanno notato due soggetti all’interno di un fondo privato

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Joppolo, mentre pattugliavano il territorio della giurisdizione, hanno notato due soggetti all’interno di un fondo privato sito in frazione “Caroniti”. L’orario tardo e l’atteggiamento furtivo dei predetti hanno insospettito i militari che hanno quindi proceduto al controllo.

I soggetti, successivamente identificati nei congiunti MAZZITELLI Pasquale cl. 57 e in MAZZITELLI Gennaro cl. 95, entrambi pregiudicati, sono stati individuati mentre erano intenti a sezionare un albero di acacia da loro poco prima abbattuto. La perquisizione dell’autovettura di proprietà, inoltre, ha permesso di riscontrare che circa nr. 2 quintali di legname erano lì stati accuratamente riposti al fine di essere definitivamente asportati.

I congiunti MAZZITELLI sono stati tratti in arresto in flagranza per il reato di furto aggravato in concorso e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati tradotti presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Vibo Valentia.

Il legname, invece, è stato restituito al legittimo proprietario.