Calabria, Jole Santelli sulle manifestazioni di Forza Italia contro il Governo :”Esecutivo innaturale, provoca danni al Sud”

25 Gennaio 2019 21:16

Jole Santelli: “le manifestazioni organizzate da Forza Italia domani in tutto il Paese, che vedranno la Calabria protagonista, sono rivolte a un Governo innaturale, nato da posizioni assolutamente diverse, che sta dividendo ancora di più le aree geografiche provocando danni ulteriori al Sud”

“Le manifestazioni organizzate da Forza Italia domani in tutto il Paese, che vedranno la Calabria protagonista, sono rivolte a un Governo innaturale, nato da posizioni assolutamente diverse, che sta dividendo ancora di più le aree geografiche provocando danni ulteriori al Sud”. Lo afferma l’on. Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia Calabria, parlamentare. Le imprese sono abbandonate a loro stesse – dice Santelli – e gli investimenti sono fermi per i no ad ogni politica di sviluppo da parte dei conquestelle. Il Sud è sparito dall’agenda politica del Governo – aggiunge Jole Santelli – e nemmeno si parla più del completamento della 106, della prosecuzione dell’alta velocità, ferma a Salerno, del rilancio del porto di Gioia Tauro, strategico nell’area del Mediterraneo. Ci auguriamo che questa esperienza, come ha detto il presidente Berlusconi – conclude Santelli – finisca al più presto e che le diverse aree moderate e antitetiche ai progressisti, si riuniscano per governare bene un Paese che oggi è in grave difficoltà”.

