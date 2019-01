30 Gennaio 2019 12:28

Calabria: senso unico alternato per lavori di manutenzione sui giunti del viadotto Cannavino per l’intera giornata di oggi e di domani

Nell’ambito della manutenzione ordinaria del Viadotto Cannavino, sono previste delle limitazioni al transito per l’intera giornata di oggi mercoledì 30 e di domani giovedì 31 gennaio 2019. Gli interventi riguardano la manutenzione delle piastre installate sui giunti del Viadotto, sul quale si rende necessario il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, dal km 42,702 al km 43,087 della strada statale 107 ‘Silana Crotonese’. Nel corso dei lavori potranno anche essere necessarie delle interruzioni temporanee al transito. Il traffico veicolare verrà deviato su percorsi alternativi segnalati in loco. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

