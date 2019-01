Calabria: insediati i nuovi commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere [NOMI]

15 Gennaio 2019 19:05

Sanità in Calabria: ai commissari è stato chiesto uno sforzo straordinario e un lavoro di squadra affinché, coordinati dal Dipartimento alla sanità, possano rispondere al meglio alle domande di salute dei cittadini

L’assessore vicario Franco Rossi ha presieduto oggi una riunione nel corso della quale si sono ufficialmente insediati i commissari delle Aziende sanitarie e ospedaliere nominati ieri dalla Giunta regionale. Si tratta di Angela Caligiuri (Azienda sanitaria provinciale Vibo Valentia), Giuseppe Fico (Azienda sanitaria provinciale Catanzaro), Antonello Graziano (Azienda sanitaria provinciale Crotone), Raffaele Mauro (Azienda sanitaria provinciale Cosenza), Caterina De Filippo (Azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro), Achille Gentile (Azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza) e Vittorio Prejanò (Azienda ospedaliera Reggio Calabria). Presenti all’iniziativa, che si è svolta nella sede della Cittadella a Catanzaro, anche il delegato del presidente Mario Oliverio alla sanità Franco Pacenza, il dirigente generale del Dipartimento tutela della salute Antonio Belcastro e il capo di Gabinetto Gaetano Pignanelli. Ai commissari è stato chiesto uno sforzo straordinario e un lavoro di squadra affinché, coordinati dal Dipartimento alla sanità, possano rispondere al meglio alle domande di salute dei cittadini. Lo stesso lavoro di rafforzamento del Dipartimento salute deve trovare la disponibilità e il coinvolgimento di tute le Aziende sanitarie e ospedaliere. Le professionalità non si inventano vanno costruite e rafforzate momento per momento. Sia pure in una stagione temporale abbastanza definita bisogna fare tutti gli sforzi possibili in termini di andamento finanziario del sistema sanitario calabrese ma, soprattutto, rispetto alle tante emergenze che quotidianamente si rappresentano. È questa una squadra di ottimo livello con esperienze consolidate e nuove energie, un combinato che può determinare una forza in più all’interno del nostro sistema sanitario. Bisogna far prevalere l’idea di squadra, di scambio delle buone prassi, di relazioni costanti capaci di affermare in ogni circostanza, sempre e comunque, legalità e trasparenza. Il primo scoglio da affrontare con determinazione è quello di evitare il ritorno al blocco del turnover e un nuovo aumento di tasse per i calabresi. Su questo obiettivo è già in corso un lavoro ricognitivo che nelle prossime settimane andrà ulteriormente intensificato al fine di evitare un altro dramma al sistema sanitario calabrese. Già nei prossimi giorni, infatti, si terranno dei Tavoli con tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere per verificare, settore per settore, le iniziative da intraprendere.Ai nuovi commissari gli auguri di buon lavoro da parte del presidente Oliverio e di tutti i partecipanti all’incontro.

