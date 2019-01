Calabria: incendiata l’auto di un giornalista [NOME E DETTAGLI]

12 Gennaio 2019 23:25

Calabria: incendiata l’auto del giornalista della Gazzetta del Sud, Salvatore Taveriniti

Incendiata a Squillace, Catanzaro, l’auto del giornalista Salvatore Taverniti, corrispondente della Gazzetta del Sud e caporedattore di Radio Squillace. “Nessuno puo’ pensare – e’ detto in una nota congiunta dell’Ordine dei giornalisti della Calabria e del Sindacato giornalisti calabresi – di condizionare la liberta’ di stampa e l’impegno coerente dei giornalisti, per questo esprimiamo solidarieta’ e sostegno al collega Salvatore Taverniti per questa ignobile intimidazione. I giornalisti non cederanno mai alla logica della violenza ed a chi, con arroganza e tracotanza, pensa di condizionare l’attivita’ di informare i lettori con trasparenza e chiarezza. Alla violenza risponderemo sempre uniti e compatti, sostenendo la liberta’ come principio cardine del nostro lavoro”. “Al collega Taverniti – e’ detto ancora nella nota – rivolgiamo l’incoraggiamento a non mollare ed a proseguire, con il rigore e la coerenza di sempre, nel suo prezioso lavoro. Siamo certi che le forze dell’ordine sapranno individuare e perseguire con la dovuta fermezza i responsabili dell’inqualificabile gesto”.

Valuta questo articolo