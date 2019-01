Calabria: evade dai domiciliari per bruciare la macchina del padre ed andarsi a comprare le sigarette, arrestato [FOTO e DETTAGLI]

30 Gennaio 2019 18:26

Francica (VV), durante questo pomeriggio i Carabinieri della locale stazione, nello svolgimento del servizio di istituto, sono intervenuti nei pressi di una abitazione rurale posta nelle vicinanze del centro dove da qualche mese L. G. Cl’ 83 era da tempo ristretto ai domiciliari. Nelle vicinanze della casa, infatti, era stata incendiata la vettura del padre del detenuto che convive con quest’ultimo.

Da subito i militari dell’Arma scandagliavano le immagini delle telecamere ubicate lungo la strada riconoscendo, senza ombra di dubbio, il ragazzo ristretto quale autore materiale dell’incendio doloso. Immediatamente i Carabinieri si portavano presso la casa del proprietario del mezzo appurando che il giovane, in barba al provvedimento che lo voleva ristretto all’interno dell’abitazione, si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. Da li scattava una vasta operazione finalizzata a rintracciare il “fuggitivo” che veniva trovato in giro per le strade del paese intento ad acquistare delle sigarette. Arrestato immediatamente dai militari per evasione è stato tradotto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa di giudizio di convalida che si terrà nella mattinata di domani presso il Tribunale di Vibo Valentia.

