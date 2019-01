23 Gennaio 2019 14:02

Secondo appuntamento per la rassegna Calabria D’Autore, dopo il sold out di domenica scorsa con un frutto del nostro territorio, il Bergamotto di Reggio Calabria

Secondo appuntamento per la rassegna Calabria D’autore, dopo il sold out di domenica scorsa con un frutto del nostro territorio, il Bergamotto di Reggio Calabria, domenica 27, si parlerà di olio, ricordiamo che le colture di ulivo in Calabria rappresentano una voce importante del pil Calabrese. Dalla relazione del Dott Vincenzo Montemurro ascolteremo le proprietà e le qualità dell’olio di oliva extravergine, introdurrà l’iniziativa il Dott Giuseppe Chindemi, porterà i saluti e contemporaneamente ci parlerà della propria Azienda l’imprenditrice Renata Cataldo. Come ogni serata della rassegna , successivamente ci sarà lo spazio alla degustazione dell’olio extravergine di oliva Bio e la chicca della pregiata Gelateria Cesare che ci delizierà con il sorbetto all’olio di oliva. Cultura, territorio ed eccellenze agroalimentare e gastronomiche della nostra meravigliosa Calabria sono i temi che settimanalmente propone la rassegna Calabria D’autore 2019.

Valuta questo articolo