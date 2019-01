Incredibile in Calabria, centro per l’impiego invaso da topi

2 Gennaio 2019 21:46

Calabria: centro per l’impiego chiuso per “invasione di topi”

Il Centro per l’impiego di Vibo Valentia e’ stato chiuso poiche’ i locali in cui e’ ospitato e’ infestato dai ratti. L’invasione dei topi si e’ determinata, secondo quanto e’ stato possibile appurare, durante il periodo di chiusura dell’ufficio per le festivita’ natalizie. Il Centro, in attesa della derattizzazione della sede, e’ stato temporaneamente trasferito in altri locali, ma con riduzione del servizio soltanto alle pratiche urgenti anche a causa della possibilita’ di utilizzare un solo terminale. Molti utenti, cosi’, hanno dovuto rinunciare all’utilizzo del servizio, ripromettendosi di tornare quando ne sara’ ripristinata la regolarita’.