Calabria: carabinieri intervengono per un incidente e denunciano l’autista per guida in stato di ebbrezza [DETTAGLI]

18 Gennaio 2019 10:45

Calabria: i militari di Vazzano sono stati allertati poiché un soggetto stava creando problemi presso l’ospedale di Soriano Calabro

Nella nottata appena trascorsa, i militari della Stazione di Vazzano, durante un servizio perlustrativo per la repressione dei reati in generale, sono stati allertati dalla locale Centrale Operativa poiché un soggetto, probabilmente in stato di alterazione psicofisica, stava creando problemi presso l’ospedale di Soriano Calabro. Quando i militari sono arrivati presso l’ospedale del centro premontano, hanno appreso che il soggetto si era volontariamente allontanato e probabilmente era stato vittima di un incidente autonomo.

I militari, quindi, si sono recati in via Giardinieri ove prestavano soccorso al malcapitato che autonomamente aveva causato il sinistro stradale. Ma gli atteggiamenti e i comportamenti posti in essere dal giovane 32enne insospettivano i Carabinieri che, dopo aver chiamato il 118, e dopo aver effettuato il primo soccorso, decidevano di procedere ad accertamenti più approfonditi.

Di fatto, il soggetto, originario di Soriano Calabro, veniva medicato per le piccole ferite che si era procurato al seguito dell’incidente stradale; però, all’esito degli accertamenti etiolometrici compiuti presso l’ospedale di Vibo Valentia, veniva riscontrato un tasso alcolemico pari a 3.76 g/L di molto superiore alla soglia dello 0.5 g/L previsto.

Sicuramente il tasso alcolemico così elevato risulta quasi un record, in negativo, tra quelli registrati nel territorio vibonese.

Al ragazzo è stata ritirata la patente, rischia una sanzione amministrativa ricompresa tra i 1500 e i 6000 euro, in più lo stesso è stato deferito alla competente Procura della Repubblica per il reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186 del Codice della Strada.

