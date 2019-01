Calabria, i ragazzi degli Arcieri Club Lido entrano nella storia: è record italiano

19 Gennaio 2019 18:02

Calabria: i ragazzi degli Arcieri Club Lido conquistano il record italiano

Nella suggestiva cornice della palestra comunale della cittadina presilana, alla fine delle 360 frecce del team Compound Ragazzi Maschile il coro che alza dai vertici societari è “record italianao”.

La squadra, composta da Poerio Piterà Francesco, Caroleo Alessandro e Lauritano Andrea entra nella storia sportiva Italiana con la conquista di un risultato storico di prestigio per il tiro con l’arco Italiano.

Il team, costruito dietro il lavoro e l’idea sportiva del Mister Poerio Piterà Edoardo, con costanti allenamenti, visto che i ragazzi tirano arco olimpico ha segnato una pagina di storia proprio nell’anno in cui la società sportiva festeggia i 35 anni di attività.

35 anni costellati da innumerevoli successi e partecipazioni a manifestazioni di prestigio a carattere italiano, manifestazioni che hanno visto la conquista di molte medaglie anche nel passato 2018.

Infatti lo scorso anno la società del quartiere Lido ha vinto con Anastasia Poerio Piterà i Giochi della Gioventù nella divisione oilimpica classe giovanissimi, con la conquista nella stessa gara del bronzo ad opera di Caroleo Alessandro.

Successi nazionali anche per Poerio Piterà Francesco, che si porta a casa nel 2018 due medaglie di peso, infatti ottiene il bronzo individuale a Rimini agli Indoor e l’argento a Pratoni di Vivaro nei campionati Italiani Campagna.

La gara di Taverna segna anche un altro record in materia di punteggi, infatti Anastasia Poerio Piterà da Giovanissima segna il totale più alto di tutti i tempi in Italia, eguagliando quello della nazionale Chiara Regalbiati con 1089 punti. Altro record Regionale per Poerio Piterà Francesco che supera di oltre 30 punti il precedente record sui 18 mt con 539 punti nel compound, record anche dello stesso nella doppia distanza con 1022 punti.

Record regionale anche per Poerio Piterà Anastasia nella gara tavernese, infatti il precedente primato era di 975 punti e la giovane arciera guidata dal mister Poerio Piterà Edoardo segna gli score totali ben 1089 punti vale a dire più di 100 punti del precedente punteggio.

Altre medaglie nella giornata Tavernese vanno a Serafino Valentino nell’arco olimpico master che conquista il bronzo, Demasi Maria nel Compound Femminile sale sul gradino più alto del podio nel compound seniores, Poerio Piterà Edoardo oro sia come arco nudo senior che come compound master, Oro anche per Valentino Elena nel compound allieve femminili e oro per Federica Pullano nell’arco nudo seniores Femminile. Argento per Caroleo Alessandro nell’olimpico Ragazzi e Compound ragazzi, Argento anche per Caroleo Domenico nel compoud seniores e bronzo nella stessa divisione per Costa Massimiliano. Argento nell’arco nudo per Carnì Serena. Bronzo nel compound ragazzi per Lauritano Andrea.

Oro allieve femminile per Chiarella Vittoria Veneta nell’arco nudo.

Doppio oro sia nel copound che nell’olimpico per Francesco Poerio Piterà, così come doppio oro per Anastasia Poerio Piterà nell’arco Olimpico giovanissime e nell’arco nudo ragazze.

Argento sia nell’olimpico che nell’arco nudo ragazze per Caroleo Roberta, mentre conquista il bronzo Comì Desirè nell’arco nudo femminile classe ragazze.

D’oro sono anche le squadre, Infatti Poerio Piterà Francesco, Caroleo Alessandro e Lauritano Andrea conquistano l’oro nel compound ragazzi e Poerio Piterà Anastasia, Caroleo Roberta e Comì Desirè nell’arco nudo ragazze.

Soddisfatto il team Catanzarese dell’evento e dei risultati, la gara si è svolta in armonia e nel completo rispetto delle regole e degli avversari, abbiamo lavorato per qualcosa che lasciasse il segno in questo sport in Calabria, ci riferisce il mister Poerio Piterà Edoardo, e così è stato, infatti, conquistare un record Italiano non è cosa di tutti i giorni, questo ci spinge a proseguire il cammino intrapreso con i nostri ragazzi e con tutto il settore giovanile che è l’unica e sola priorità, alla quale, personalmente dedicherò tempo e attenzioni.

Inoltre, aggiunge Poerio Piterà Edoardo, vorrei ringraziare gli atleti di fuori regione che ci hanno onorato della loro presenza e gli atleti calabresi che hanno partecipato.

