3 Gennaio 2019 14:54

Incredibile in Calabria dove, al culmine di una lite scoppiata pare per problemi legati ad un’eredità, un uomo avrebbe accoltellato il fratello che adesso si trova ricoverato in gravi condizioni. E’ accaduto nella notte a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, all’interno dell’abitazione dove i due risiedono. Le condizioni del ferito, ricoverato nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, sono giudicate critiche dai medici.