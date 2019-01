15 Gennaio 2019 22:00

Brexit: May nel caos, l’accordo sul divorzio dall’Unione Europea raggiunto a novembre è stato bocciato

Brexit– L’accordo sul divorzio dall’Ue raggiunto a novembre dalla premier, Theresa May, con Bruxelles è stato bocciato stasera dalla Camera dei Comuni britannica con 432 no contro 202 sì. La ratifica è stata negata con uno scarto di 230 voti, molto pesante per il governo. Sono 118 i deputati conservatori che hanno votato contro l’accordo.

