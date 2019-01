Reggio Calabria: sabato 19 gennaio a Bova Marina interessante laboratorio di lettura sull’Olocausto

19 Gennaio 2019 12:49

Reggio Calabria: sabato 19 gennaio a Bova Marina interessante laboratorio di lettura dedicato alla più buia delle pagine della storia, l’Olocausto

È con questo intento, dato l’approssimarsi della Giornata della Memoria, che Bibliopedìa, la biblioteca che opera all’interno dell’oratorio salesiano di Bova Marina, promuove sabato 19 gennaio un interessante laboratorio di lettura dedicato alla più buia delle pagine della storia. Condotto da Maria Natalia Iiriti, il laboratorio sarà incentrato sulla lettura del libro “La città che sussurrò”, della scrittrice Jennifer Elvgren, che narra la storia di una bambina di un piccolo villaggio danese che durante la dominazione nazista ospita segretamente una famiglia ebrea. La storia di solidarietà e amicizia tra la bambina e uno dei piccoli ebrei fuggiaschi, coinvolgerà l’intero villaggio che troverà il modo di mettere in salvo la famiglia perseguitata. Seguendo la storia l’attività laboratoriale si svilupperà in 2 incontri consecutivi, suddivisi per fasce d’età, che consentiranno ai ragazzi di confrontarsi con l’orrore vissuto da un intero popolo, ma anche con la capacità di amare e donare di tanti eroi sconosciuti.

