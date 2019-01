Reggio Calabria: a Bianco l’iniziativa dal titolo “I giorni della memoria. I giorni della storia”

24 Gennaio 2019 19:40

Venerdì 25 gennaio 2019 l’iniziativa “I giorni della memoria. I giorni della storia”, proposta dall’ANPI agli Istituti scolastici della Città Metropolitana, farà tappa a Bianco, dove nei locali della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo “M. Macrì”, il partigiano Pasquale “Malerba” Brancatisano incontrerà gli alunni per raccontare, nella ricorrenza del “Giorno della Memoria”, la storia del giovane contadino di Samo che, trovatosi in Francia dopo l’otto settembre, decise di dismettere la divisa militare per scegliere di combattere nelle formazioni partigiane contro la dittatura e la guerra. L’iniziativa, programmata congiuntamente dall’Istituto Comprensivo e dall’ANPI, prevede la partecipazione del Dirigente Scolastico, Sebastiano Natoli, della Professoressa Elisa Commisso in rappresentanza del Direttivo dell’ANMIG e del Professore Sandro Vitale, Presidente dell’Associazione reggina dei partigiani.

