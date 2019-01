Beppe Conti con l’unvs di Asti per Coppi

26 Gennaio 2019 21:00

Bella iniziativa della sezione UNVS di Asti, presieduta da Giorgio Bassignana. Alla presenza di Paolo Cavaglià in veste di presidente emerito, e del vulcanico ideatore Luciano Cerrato, numerose persone sono intervenute alla serata ciclistica che ha visto protagonista Beppe Conti, ex giornalista di Tuttosport e da alcuni anni apprezzato opinionista televisivo. Nella circostanza Conti ha presentato il suo ultimo libro dal titolo “Fausto Coppi, il primo dei più grandi”. Proprio quest’anno ricorre il centenario della nascita del Campionissimo e sono in corso molte iniziative, nell’ambito del Giro d’Italia, della sua natia Castellania, a Novi Ligure e in tante altre località ancora, per ricordarlo. Gli aneddoti e racconti di Conti hanno emozionato il pubblico, tra cui il vice presidente vicario nazionale dei Veterani dello Sport Gianfranco Vergnano, il sindaco di Asti Maurizio Rasero, l’organizzatore Elvio Chiatellino che ha portato Giro e Tour in Piemonte, e Franco Bocca de La Stampa.

