Giocattoli in Movimento a Messina: a Piazza Duomo la raccolta doni per i piccoli ospiti del Cirs

4 Gennaio 2019 14:48

Giorno 6 Gennaio dalle 10 alle 13,30 presso piazza Duomo a Messina si terrà Giocattoli in Movimento. Il Meetup dei Grilli Messinesi allestirà un gazebo e raccoglierà donazioni di giocattoli usati che in occasione della Befana saranno regalati ai neonati e bambini ospiti delle case famiglia del Cirs (Comitato Italiano Reinserimento Sociale) di Messina.

Giocattoli in Movimento è un’iniziativa nazionale promossa dal Movimento 5 Stelle che coniuga il riuso, il riciclo e le attività sociali nei confronti dei bambini meno fortunati,attraverso la possibilità di riutilizzare vecchi giocattoli (in buono stato) per farli diventare nuovi giochi per altri bambini.

“Quest’anno abbiamo deciso – dichiara la deputata Angela Raffa – di donare i giocattoli ai bambini presenti nelle case famiglia del Cirs di Messina sia per riconoscere i meriti di questa eccellenza locale, riconosciuta in tutta Italia. Proprio di recente la presidentessa di Messina, la psicopedagogista Maria Celeste Celi, è stata eletta all’unanimità alla guida del Cirs nazionale. Sia per mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza familiare e di genere. Ricordo che accanto alla casa famiglia ‘La Glicine’, il Cirs Messina gestisce anche una residenza ad indirizzo segreto per accogliere le donne, spesso con bimbi piccoli, vittime di violenza.”

“Ho dato la mia disponibilità – dichiara il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Schepis – nel promuovere ed organizzare per Messina ‘Giocattoli in Movimento’ perchè è una lodevole iniziativa dalla duplice valenza, ambientale e sociale. Da un lato insegna a giovani ed adulti la buona pratica del riuso dei giocattoli e dall’altro la raccolta dei doni farà sicuramente felici molti bambini poco fortunati che ancora si stupiscono a scartare come regalo un bel trenino o una bambola. Il mio appello è rivolto a tutti i miei concittadini, vi aspettiamo in piazza per regalare un sorriso ai bambini ed alle loro mamme.”