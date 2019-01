Barcellona Pozzo di Gotto: torna la Notte del Liceo Classico

7 Gennaio 2019 18:55

Si svolgerà venerdì 11 gennaio 2019 dalle 18,00 alle ore 24,00 la quinta edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. Per il terzo anno consecutivo il Liceo Classico “Luigi Valli” di Barcellona Pozzo di Gotto partecipa all’iniziativa, alla quale hanno aderito 433 Licei sul territorio nazionale e 53 Licei siciliani. Il patrimonio degli studi antichi è ancora vitale e fecondo, capace di muovere gli animi dei ragazzi e indurre alla riflessione gli adulti. La Notte Nazionale del Liceo Classico non è solo una festa, non è solo un momento di orientamento, ma un’occasione di condivisione e divulgazione della bellezza degli studi classici.

