Barcellona Pozzo di Gotto a lutto per la morte di Mariaelena Maio. Dolore e commozione dell’intera comunità: “La vita sa davvero essere ingiusta, piange un’intera città”

4 Gennaio 2019 21:02

Barcellona Pozzo di Gotto piange la morte di Marielena Maio, 29enne stroncata da un terribile male

Quella di oggi a Barcellona Pozzo di Gotto è una giornata di dolore e lutto. L’intera comunità in queste ore si stringe alla famiglia di Mariaelena Maio, 29enne stroncata da un terribile male. Mariaelena era una giovane brillante e ben voluta dalla comunità, come si evince dalla numerose manifestazioni di affetto e cordoglio in queste ore sui social. E il suo sorriso, la sua forza, la sua dolcezza, resteranno per sempre nei ricordi dei giovani della Consulta giovanile, di cui Marielena era vicepresidente.

“Oggi è una giornata triste per tutti noi ragazzi della consulta– scrivono i ragazzi- è venuta a mancare la nostra vicepresidente Mariaelena Maio. Per anni è stata membro della consulta, era sempre presente, pronta e solerte a dare una mano per i giovani della sua città. Una ragazza amata da molte persone, solare e carismatica, sempre pronta a battersi per qualsiasi nostra causa giovanile, la sua forza ed il suo sorriso saranno sempre impressi nei nostri ricordi. La consulta giovanile, in tutti i suoi componenti ci tiene a stringersi ai familiari e a tutti i suoi cari. Ciao Mariaelena, riposa in pace”.

“La vita sa essere davvero ingiusta, ciao Mariaelena”– si legge ancora nel gruppo Barcellona Viva.

Parole di profondo cordoglio anche dall’Amministrazione comunale, che in una nota scrive: “Quando una giovane vita viene spezzata e sottratta ai propri affetti così repentinamente, il dolore è grande. Quando ad andare via così presto, troppo presto, è una giovane donna conosciuta da tutti, non solo per il bellissimo sorriso e il buon carattere, ma anche per il grande impegno nel sociale e nella politica, e per l’attitudine, oggi così rara e preziosa, ad interessarsi e prendersi cura del futuro di una comunità, è un’intera città a piangere. L’ Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto vuole essere vicina alla famiglia e rendere omaggio all’architetto Mariaelena Maio, già membro della Consulta giovanile, prematuramente venuta a mancare”.