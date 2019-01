Barcellona Pozzo di Gotto: finanziamenti in arrivo per la “Casa del Fanciullo”

15 Gennaio 2019 14:52

Soddisfatta l’Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto: il progetto prevede una spesa complessiva di 500 mila euro

Il D.D.G. n. 28/Servizio 1, adottato oggi dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, aggiunge un altro importante tassello all’azione condotta dall’Amministrazione di Barcellona Pozzo di Gotto, per l’attuazione di un compiuto programma di ammodernamento degli edifici scolastici e degli asili comunali.

“Il Decreto- spiega l’Amministrazione comunale- infatti approva la graduatoria provvisoria delle domande ammesse nel quadro dell’Avviso Azione 9.3.1 del PO FESR 2014-2020 per la concessione di finanziamenti di piani d’investimenti per realizzare nuove infrastrutture e recuperare quelle esistenti, nella quale è utilmente inserito il progetto di questo Comune per i lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza e ampliamento dei locali adibiti ad asilo nido, con incremento dell’utenza, per l’edificio che accoglie l’asilo nido comunale “Casa del Fanciullo”.

Il progetto, approntato dall’Ufficio Europa-Ufficio Progettazione del Comune diretto dall’Arch. Salvatore Fazio, prevede una spesa complessiva di € 500.000,00.

Il passo successivo, sempre a cura della Regione Siciliana, sarà, ovviamente, l’assegnazione dei finanziamenti a valere sulla specifica linea d’intervento del PO FESR Sicilia 2014-2020″.

Viva soddisfazione per il risultato conseguito è stata manifestata dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Ing. Tommaso Pino, che ha orientato e coordinato l’azione condotta dall’Ufficio.

Valuta questo articolo