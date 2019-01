Barcellona Pozzo di Gotto a lutto per la morte dell’architetto Mariaelena Maio: “Piange un’intera città”

4 Gennaio 2019 18:43

Cordoglio dell’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto per la morte dell’architetto Mariaelena Maio: “Piange un’intera città”

Cordoglio dell’Amministrazione comunale per la prematura scomparsa di Mariaelena Maio, architetto e già membro della Consulta giovanile. “Quando una giovane vita viene spezzata e sottratta ai propri affetti così repentinamente, il dolore è grande-scrive l’Amministrazione. Quando ad andare via così presto, troppo presto, è una giovane donna conosciuta da tutti, non solo per il bellissimo sorriso e il buon carattere, ma anche per il grande impegno nel sociale e nella politica, e per l’attitudine, oggi così rara e preziosa, ad interessarsi e prendersi cura del futuro di una comunità, è un’intera città a piangere“. L’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto esprime vicinanza alla famiglia Maio.