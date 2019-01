21 Gennaio 2019 21:56

62 persone denunciate in Sicilia con l’accusa di interruzione di pubblico servizio: i membri del gruppo segnalavano via whastapp la presenza di posti di blocco delle Forze dell’Ordine e autovelox

Segnalavano attraverso messaggi Whastapp la presenza di autovelox e posti di blocco delle Forze dell’Ordine. A finire nei guai per aver creato e partecipato al gruppo di messaggistica istantanea ben 62 persone a Canicattì, in Sicilia. L’accusa nei loro confronti è di interruzione di pubblico servizio. A far scattare le denunce, il ritrovamento di un telefono cellulare da parte gli inquirenti: il proprietario del cellulare era un membro del gruppo.

