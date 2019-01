Messina, sicurezza sulle A18 e A20: vertice in Prefettura, ecco gli interventi in programma

30 Gennaio 2019 17:14

Vertice in Prefettura a Messina sulle criticità delle autostrada A18 e A20

Si è tenuta oggi in Prefettura la riunione indetta dal Prefetto Maria Carmela Librizzi al fine di effettuare una valutazione congiunta sulle problematiche delle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, anche alla luce dei recenti tragici incidenti verificatesi sull’A18, che hanno suscitato forte preoccupazioni per le condizioni di sicurezza del tratto autostradale. Alla riunione hanno partecipato il sindaco metropolitano De Luca, i dirigenti e rappresentanti del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e dell’Ufficio Ispettivo Territoriale di Catania della Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali del Ministero Infrastrutture e Trasporti, il Direttore Generale del CAS, il responsabile del Servizio Seus 118, il Dirigente della Polizia Stradale locale e i rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Asp e del Servizio di Protezione Civile Regionale di Messina. L’incontro- si legge in una nota- è stato occasione per approfondire la situazione in atto e per individuare congiuntamente le criticità che necessitano primari interventi a tutela della sicurezza stradale e dell’utenza. Il Prefetto ha sottolineato che la finalità della riunione non è quella di “trovare imputati o responsabili, ma di individuare responsabilmente le situazioni di maggiore criticità che presentano aspetti di più grave pericolo al fine di stabilire la priorità degli interventi da porre in essere nell’immediato, avendo contezza, nel contempo, delle risorse finanziarie a disposizione e dei tempi di realizzazione”.

In proposito in relazione alle criticità segnalate dall’Ufficio Territoriale di Catania del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Prefetto ha richiesto al Direttore Generale del Consorzio Autostrade Siciliane di produrre una relazione di dettaglio del singolo intervento con il relativo cronoprogramma dei lavori distinti per urgenza con la relativa tempistica e con l’indicazione dei finanziamenti previsti.

Il direttore del Cas- prosegue la nota- nell’assicurare l’invio della predetta relazione, ha comunicato che è già stato redatto e sarà presentato a giorni al Ministero Infrastrutture e Trasporti il Programma operativo 2019, con il relativo cronoprogramma, che individua tutti gli interventi da attuare per mettere in sicurezza il patrimonio autostradale, nel contempo evidenziando che sono previsti 9 progetti di intervento sulle due arterie autostradali per complessivi 121 milioni di euro di cui 6 sono alla valutazione tecnica del Provveditorato opere pubbliche e 3 in fase di redazione progettuale da parte dello stesso Cas. Tal interventi riguardano complessivamente opere di carattere strutturale, quali il rifacimento del manto stradale unitamente alla realizzazione di guard-rail, rivisitazione degli impianti elettrici e riattivazione dei pannelli di segnalazione visiva. Il Direttore ha inoltre informato della disponibilità di 35 milioni di euro per lavori di manutenzione ordinaria.

Il rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha sottolineato l’esigenza di svolgere verifiche tecniche di sicurezza con specifiche indagini e monitoraggio delle opere strutturali (viadotti, gallerie, ponti) a cura del concessionario tenuto, nelle more, ad adottare idonee misure per garantire la sicurezza stradale.

In proposito il Direttore Generale del Consorzio, nell’assicurare che le situazioni di criticità sono costantemente monitorate, ha informato della particolare attenzione che in atto è rivolta al Viadotto Buzza sulla Messina-Palermo, che presenta particolari criticità, in ordine al quale sono in corso attività di osservazione dalle quali dovranno scaturire a breve i conseguenziali provvedimenti di sicurezza.

Il Prefetto, ferma restando l’attività progettuale in corso, ha posto l’esigenza di far fronte all’attuazione di interventi di necessaria e immediata realizzazione per situazioni di segnalata gravità.

In particolare, con riferimento all’attività del Nucleo tecnico di valutazione, composto dai rappresentanti di vari Uffici ( Vigili del Fuoco, Cas, Protezione Civile Regionale, Città Metropolitana, Anas, Asp, Seus 118, Polizia Stradale), per esaminare le criticità accertate all’interno delle gallerie autostradali e di individuare gli interventi da adottare per mitigare il rischio, è emersa la necessità di dotare tempestivamente le gallerie di estintori e di segnaletica di emergenza. Su questo specifico aspetto il Direttore Generale ha assicurato interventi immediati. È stata nuovamente sottolineata l’importanza delle pianificazioni di emergenza, sia interna alle gallerie, che esterna, avendo allo stato acquisito la pianificazione generale per quanto riguarda le gallerie all’interno ed il piano di emergenza esterna solo per la galleria di Giardini.

Gli organi sanitari presenti, ASL e Seus 118- conclude la nota- hanno evidenziato la necessità che vengano creati appositi by pass per garantire il tempestivo intervento dei mezzi di soccorso sul luogo dell’incidente. Tale esigenza operativa sarà oggetto di un apposito tavolo tecnico. Il Prefetto ha confermato che saranno anche organizzate apposite esercitazioni di protezione civile, con la partecipazione di tutti gli enti preposti alla sicurezza per testare la validità delle procedure operative da attuare in caso di eventuali situazioni emergenziali. Il Prefetto, in conclusione, ha assicurato che la problematica, nei successivi step operativi verrà costantemente seguita al fine di verificare la progressiva, concreta attuazione degli interventi programmati.

