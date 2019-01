6 Gennaio 2019 19:30

Paura sulla Salerno-Reggio Calabria per l’incendio di un autocarro nei pressi dello svincolo di Sant’Onofrio, nel vibonese. Le fiamme si sono sprigionate, per cause ancora in corso di accertamento, nella cabina dell’autocarro mentre il veicolo stava percorrendo l’A2. Il conducente per fortuna è rimasto illeso. Rallentamenti al traffico.