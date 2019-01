Reggio Calabria: assistenti educativi a Bagnara. Ruggiero: “il garante vigili sui diritti ma garantisca la verità”

25 Gennaio 2019 16:28

Bagnara: amareggiata per i ritardi e incredula per gli attacchi ricevuti ma pur sempre combattiva e pronta a lottare, la Ruggiero si smarca dalle polemiche e dedicandosi alle reali necessità ha garantito l’avvio del servizio già dalla prossima settimana

La figura dell’educatore scolastico è fondamentale e riconoscendo l’importanza di questo ruolo, l’amministrazione comunale di Bagnara nella figura dell’assessore Silvana Ruggiero ha fin da subito lavorato affinché fosse garantita la giusta assistenza ai bambini disabili. Nonostante l’impegno profuso, però, la delicata situazione del bilancio è una macchina burocratica ancora troppo farraginosa hanno creato dei ritardi e la conseguente necessità di intervenire tramite l’affidamento diretto. Lunedì il servizio verrà garantito ma l’assessore Ruggiero da sempre molto sensibile a tutto il mondo della disabilità ha inteso mettere le cose in chiaro spegnendo focolai di polemiche sorte in seno a questo ritardo. “Mi preme chiarire, considerando l’intervento del garante per l’infanzia, che nessuno si è mai sognato di sostituire una figura importante come quella dell’educatore- ha dichiarato l’assessore alle politichese sociali – Non posso tacere perché proprio io mi sono fatta avanti in tante battaglie per garantire i diritti dei disabili. Il garante deve garantire i diritti ma anche la verità e come figura istituzionale aveva il dovere, dopo aver ascoltato i componenti del consiglio d’istituto e la dirigente, di ascoltare anche l’istituzione comunale, l’assessore di riferimento per avere quantomeno un contraddittorio. Avrei chiarito in primis che nessuno voleva sostituire la figura dell’educatore con altre figure non professionali ma era stato solo proposto di destinare, tra i tirocinanti, 5 unità dei servizi sociali come supporto ad una assistenza di base che comunque non spetta al comune ma alla scuola. Inoltre – continua l’assessore Ruggiero rivolgendosi al garante- non sono a conoscenza di alcun tavolo tecnico. Se è vero che ci sono stati dei ritardi è pur vero che abbiamo dovuto fare i conti con un bilancio approvato solo a fine anno e con burocrazia che non cammina rispettando i tempi e i bisogni della gente. Il dottor Marziale avrebbe dovuto ascoltare gli amministratori prima di mettere alla gogna un’amministrazione che tra mille difficoltà cerca di garantire i servizi essenziali”.

L’impegno dell’assessore Ruggiero, riconosciuto ormai a tutti i livelli, non è stato scalfito da uno sterile attacco infondato che non ha minimamente approfondito la vicenda né tenuto in considerazione il continuo e dimostrabile impegno che l’assessore profonde giornalmente in tutto il mondo del sociale a 360 gradi. “Quello che prima rivendicavo da madre oggi lo rivendico da amministratore, sto lottando contro un sistema intero per poter garantire i diritti a chi vive la disabilità e tutti i suoi limiti ecco perché non accetto questo modo becero di farsi pubblicità sulla pelle di chi lavora ogni giorno con mille difficoltà tentando di fare l’impossibile pur di dare risposte concrete. Purtroppo, però, molto spesso si è intrappolati da questa burocrazia che nella pubblica amministrazione ha i tempi che non coincidono con i bisogni della gente”. Amareggiata per i ritardi e incredula per gli attacchi ricevuti ma pur sempre combattiva e pronta a lottare, la Ruggiero si smarca dalle polemiche e dedicandosi alle reali necessità ha garantito l’avvio del servizio già dalla prossima settimana.

