Asili nido a Sant’Agata Militello: dalla Regione fondi per 31 mila euro

16 Gennaio 2019 17:49

31 mila euro dalla Regione per le rette degli asilo nido a Sant’Agata Militello: “Azione concreta a sostegno delle famiglie”

Il comune di Sant’Agata Militello figura tra quelli destinatari dei contributi regionali dell’Assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali per il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo nido o micro nido comunale. L’istanza presentata dagli uffici santagatesi, coordinati dall’assessore alle politiche sociali Ilaria Pulejo, ha ottenuto infatti l’inserimento nel decreto per la concessione del contributo pari a 31.089,52 euro, relativamente alla tipologia A dell’avviso di cui al DDG 1773 del 14.9.2018 riguardante la riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti all’asilo nido comunale.

“In questo periodo di crisi economica, in armonia con quelle che reputo alcune delle necessità fondamentali delle famiglie, – ha commentato l’assessore Ilaria Pulejo – il nostro comune ha presentato nel novembre scorso un’istanza per poter usufruire del contributo messo a disposizione dall’assessorato regionale. Sono certa che queste azioni concrete vadano incontro alle reali esigenze e bisogni e confermano l’impegno del nostro assessorato a tutela delle famiglie”.

