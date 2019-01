Sicilia, Ars: nasce l’intergruppo per l’identità siciliana e la Regione mediterranea

16 Gennaio 2019 16:30

Nasce all’Ars l’intergruppo per l’Identità siciliana e la Regione mediterranea, il deputato di Messina Luigi Genovese: “Un progetto che pone al centro la Sicilia e i temi cruciali per il suo futuro”

Nasce all’Ars l’intergruppo per l’Identità siciliana e la Regione mediterranea. Il gruppo, promosso dai deputati Galvagno, Figuccia e Lo Giudice eletti rispettivamente nelle province di Catania, Palermo e Messina, nasce allo scopo di inserire nell’agenda politica siciliana la battaglia per il riconoscimento degli svantaggi derivanti dall’insularità. Aderisce all’intergruppo anche il deputato regionale di Messina, Luigi Genovese, che dichiara:

“Ho comunicato ufficialmente al segretario generale dell’Assemblea Regionale Siciliana la mia adesione all’intergruppo per l’Identità siciliana e la Regione mediterranea, presentato oggi in sala stampa a Palazzo dei Normanni. Come anticipato ai colleghi promotori del progetto, i deputati Gaetano Galvagno, Vincenzo Figuccia e Danilo Lo Giudice, non ho presenziato alla conferenza di lancio dell’intergruppo perché impegnato in un altro evento che si è tenuto in contemporanea all’Ars. Aderisco con entusiasmo a questo progetto finalizzato alla costruzione di un percorso serio e ambizioso che mette al centro la Sicilia, il suo Statuto e soprattutto l’impegno per il necessario avvio di un iter che sfoci nel riconoscimento della condizione di insularità e degli svantaggi che da essa derivano”.

“Una visione che guarda all’ottimizzazione delle relazioni internazionali – in particolare con i paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo- prosegue Genovese- e che si fonda sui temi cruciali per lo sviluppo della Sicilia, superando evidentemente ogni sorta di logica partitica, come certificato dalla diversa natura dei gruppi parlamentari di cui fanno parte i deputati che hanno sposato il progetto.

La Sicilia, per la sua complessità- conclude- merita un interesse “verticale”, cioè un’azione politica strutturata sulle sue caratteristiche. Questo è l’orizzonte a cui il nuovo intergruppo guarderà con spirito di servizio e passione per la nostra terra”.

Ecco lo Statuto:

Art. 1

Costituzione

E’ costituito, tra i deputati regionali che accettano il presente Statuto, l’intergruppo denominato Intergruppo per l’identità siciliana e la regione mediterranea (d’ora in avanti Intergruppo) con sede in Palermo, Palazzo dei Normanni, presso l’Assemblea Regionale Siciliana.

Art. 2

Obiettivi e scopi

L’intergruppo ha come scopo di sviluppare e promuovere l’identità siciliana ed il miglioramento delle condizioni culturali, economiche ed infrastrutturali dell’Isola, anche al fine di consolidare i rapporti con i Paesi dell’Unione Europea e del Mediterraneo nell’ottica del miglioramento delle relazioni internazionali e della nascita di sinergie istituzionali finalizzate al miglioramento della qualità della vita nelle zone interessate. A tal fine, l’Intergruppo organizza, promuove e partecipa a incontri, seminari ed eventi miranti ad intensificare le relazioni cultuali, sociali ed economiche sviluppando forme di collaborazione intercategoriali utili ai fini del raggiungimento degli scopi previsti

nel presente statuto.

L’Intergruppo, per quanto possibile, opera in sinergia con gli attori istituzionali nazionali e internazionali e si consulta con i rappresentanti degli interessi privati di natura sociale, economica, imprenditoriale, professionale, sindacale e culturale al fine di interpretarne le esigenze e di trasferirle nelle azioni di natura parlamentare e legislativa.

L’Intergruppo, anche avvalendosi del Comitato dei consulenti, porterà all’attenzione del Parlamento regionale e nazionale iniziative legislative e culturali che raccolgano suggerimenti provenienti da parti politiche e sociali non presenti all’ARS, ma ritenute di rilevante interesse per la Sicilia.

L’intergruppo può indire o sostenere corsi di formazione politica e di educazione civica, può bandire borse di studio e premi per lavori svolti, può elaborare documenti e proposte di legge da inoltrare, nelle forme previste, all’Assemblea Regionale Siciliana ed al Parlamento nazionale, può svolgere attività editoriale e multimediale operando direttamente o in collaborazione con soggetti terzi.

L’Intergruppo dedica particolare attenzione alle problematiche che accomunano i Paesi delle varie sponde del Mediterraneo ed in tal senso favorisce e promuove i rapporti di reciproca conoscenza, di collaborazione e di interscambio, nel comune interesse della nascita di un’area comune che, nel rispetto delle diverse origini, abbia natura socioeconomica e culturale e favorisca la pace e la cooperazione tra i popoli e gli Stati.

Art. 3

Membri

Possono far parte dell’Intergruppo tutti i deputati regionali eletti nella XVII Legislatura che ne facciano richiesta. I componenti dell’Intergruppo, si impegnano a rispettarne lo statuto e le decisioni, a pagare le quote sociali, a precisare il modo con cui intendono sostenerne l’attività.

Possono altresì far parte dell’Intergruppo, assumendo la posizione di soci onorari, senza diritto al voto, gli ex deputati regionali.

Art. 4

Organi

Organi dell’Intergruppo sono: Il Presidente, il Comitato di presidenza, il tesoriere, l’assemblea, il Comitato dei consulenti.

1) Il Presidente è eletto dai presenti in sede di costituzione dell’Intergruppo e resta in carica per l’intera legislatura. In caso di dimissioni o impedimento permanente si procede all’elezione del suo successore. Il Presidente rappresenta l’Intergruppo e nomina due vice presidenti e un tesoriere.

2) Il Comitato di presidenza è formato, oltre che dal presidente, da due vicepresidenti e dal tesoriere. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno o più componenti, l’Assemblea procede alla sostituzione. Esso propone all’Assemblea il programma annuale delle iniziative ed il bilancio.

3) L’Assemblea delibera il programma annuale delle iniziative, approva i bilanci preventivo e consuntivo ed elegge, ove richiesto dalle circostanze, il presidente e i membri del comitato di presidenza.

4) L’Assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e comunque di almeno tre dei suoi componenti.

5) Il Comitato dei consulenti è composto dai soci onorari dell’Intergruppo già deputati regionali e collabora con i membri deputati in carica nella elaborazione di documenti, disegni di legge e nelle altre attività che saranno stabilite di comune accordo con il Comitato di presidenza.

Art. 5

Comitato dei consulenti

Il Presidente dell’Intergruppo, con proprio provvedimento, costituisce il Comitato dei consulenti di cui fanno parte gli ex deputati regionali che si riconoscono negli obiettivi dell’Intergruppo medesimo, stabilendo con loro le modalità e l’oggetto della collaborazione.

Il Comitato collabora con il Consiglio di presidenza nella elaborazione di atti, documenti, disegni di legge ed iniziative varie, secondo quello che verrà deliberato di volta in volta, con particolare riferimento all’azione parlamentare ed a quella di carattere internazionale.

Art. 6

Norma finanziaria

L’attività dell’Intergruppo è finanziata con:

1. Fondi propri derivanti dalle quote di adesione.

2. Contributi privati e sponsorizzazioni da esso accettati.

3. Contributi pubblici.

I bilanci preventivi e consuntivi dell’Intergruppo sono predisposti, a cura del Consiglio di presidenza, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio preventivo dell’Assemblea Regionale Siciliana, ed approvati dall’Assemblea dell’Intergruppo.

Per l’esercizio finanziario 2019 la quota sociale è di 20 euro, salvo diversa deliberazione dell’assemblea.

La quota è confermata anche per gli esercizi successivi fino ad eventuale modifica deliberata dal Consiglio di presidenza dell’Intergruppo. Ove vengano corrisposte elargizioni da parte del bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’Intergruppo agisce nel rispetto della normativa e degli obblighi vigenti.

Art. 7

Norma transitoria

In fase di costituzione dell’Intergruppo e fino a quando non avranno aderito almeno quattro componenti, le funzioni del Consiglio di presidenza saranno svolte dal Presidente, mentre le funzioni di tesoriere saranno svolte dal vice Presidente vicario.

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del regolamento dell’Assemblea Regionale Siciliana.

