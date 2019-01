Arena Cicciò, Cambiamo Messina dal Basso: “Adesso Trimarchi passi dalle parole ai fatti”

16 Gennaio 2019 17:56

Cambiamo Messina dal Basso: “Adesso niente scuse, si pensi a programmare”

campagna sullo stato di abbandono dell’Arena Cicciò Assessore Trimarchi ne comunica la riapertura. A poche ore di distanza dalla nostra ultima, nonostante il completamento della ristrutturazione, l’Tempistiche a parte, accogliamo con soddisfazione questa notizia, perchè l’interesse nostro era (ed è) che l’Arena Cicciò, come tutte le strutture comunali, sia finalmente fruibile al pubblico, e siamo felici che la nostra denuncia abbia sortito l’effetto sperato. Non dimentichiamo, infatti, che i lavori, finanziati e realizzati dalla precedente amministrazione, risultavano conclusi già da sei mesi.

Preso atto della riapertura, adesso non bisogna sedersi e aspettare, bensì programmare! E’ tempo di concedere e far usufruire questi spazi ai cittadini, da subito, usando e potenziando i canali esistenti, migliorando comunicazione, efficienza e trasparenza, ma senza ipotizzare cessioni ai privati. Esiste già un disciplinare d’uso dell’Arena, che prevede tariffe accessibili e senza l’obbligo di utilizzo di service e antincendio comunale, a differenza degli altri spazi del Palacultura (e l’auspicio è che, alla scadenza del contratto in essere, l’Amministrazione estenda questo tipo di gestione meno onerosa per gli operatori culturali a tutti gli altri spazi). Quindi niente scuse, adesso: Trimarchi passi dalle parole ai fatti”- è quanto scrive in una nota il movimento Cambiamo Messina dal Basso .

