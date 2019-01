Le arance di Sicilia in volo per la Cina: saranno spedite in aereo, firmato l’accordo

23 Gennaio 2019 18:35

Le arance di Sicilia raggiungeranno la Cina in aereo, l’annuncio di Di Maio: “Firmato l’accordo, grande opportunità per i nostri agricoltori”

Le arance siciliane arriveranno in Cina, in aereo. “A volte lo sviluppo economico di una terra rimane imbrigliato in certi dettami burocratici per cui basta una modifica e ripartire! La Sicilia non è più sola grazie al Governo Conte e le arance prendono il volo verso la Cina!– ha scritto il deputato regionale Cancelleri sulla sua pagina fb. Quest’oggi infatti il ministero dell’Agricoltura ha firmato l’accordo sugli agrumi per la loro spedizione via aereo tra Italia e Cina. Finora la spedizione degli agrumi era consentita solo via mare. “Si tratta di una grande opportunità per i nostri agricoltori-ha commentato il ministro Di Maio nel blog 5 stelle-con i quali avevamo preso un impegno un anno fa. Una promessa che oggi diventa realtà. Un grazie a Federica Argentati, presidente del Consorzio agrumi di Sicilia, e al mio amico Giancarlo Cancelleri con cui abbiamo visitato centinaia di aziende agricole Siciliane in questi anni. Ci vediamo presto in Sicilia per salutare il primo volo di arance verso la Cina!”.

Valuta questo articolo