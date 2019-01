6 Gennaio 2019 15:10

Appello di Papa Francesco per fare sbarcare i migranti in mare, sulla Sea Watch e la Sea Eye

Accorato appello di Papa Francesco per fare sbarcare i migranti in mare, sulla Sea Watch e la Sea Eye. “Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel Mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di ong, in cerca di un porto sicuro dove sbarcare. Rivolgo un accorato appello ai leader europei, perché dimostrino concreta solidarietà nei confronti di queste persone”: è quanto ha detto il pontefice all’Angelus.