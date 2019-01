25 Gennaio 2019 13:52

Apertura dell’anno giudiziario in Calabria: “la ‘Ndrangheta si conferma l’organizzazione criminale più potente e pericolosa e nonostante i duri colpi inferti da svariate indagini continua ad avere una grande capacità di penetrazione in vari settori dell’economia, pubblica e privata”

Lancia un’allarme il pg della Cassazione, Riccardo Fuzio, nella relazione letta in apertura dell’anno giudiziario: “la ‘Ndrangheta si conferma “l’organizzazione criminale più potente e pericolosa” e “nonostante i duri colpi inferti da svariate indagini continua ad avere una grande capacità di penetrazione in vari settori dell’economia, pubblica e privata, non solo in Calabria ma anche nelle regioni del Nord Italia e all’estero, con conseguenti rilevanti costi anche sul piano sociale, derivandone sia un pericolo per la tenuta delle istituzioni democratiche, sia un freno allo sviluppo economico”. “Le attivita’ piu’ recenti – sottolinea il pg – confermano il predominio, soprattutto nelle regioni del centro-nord Italia, della ‘Ndrangheta rispetto alle altre organizzazioni mafiose. Il fenomeno della espansione delle mafie nei territori non tradizionali, a lungo negata, e’ oggi riconosciuta in provvedimenti giudiziari irrevocabili, con particolare riferimento alla espansione della ‘Ndrangheta in Lombardia, in Piemonte e, da ultimo, in Liguria”.

