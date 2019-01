Reggio Calabria, Alex Tripodi (MDP): “con Amodeo primario di cardiologia dell’ospedale di Polistena, riscatto per la sanità calabrese”

15 Gennaio 2019 14:15

Reggio Calabria, Tripodi: “la nomina del Dottore Vincenzo Amodeo, quale primario del reparto di Cardiologia dell’Ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena, è un ottima notizia per l’intero comprensorio della piana di Gioia Tauro e per la sanità pubblica calabrese”

“La nomina del Dottore Vincenzo Amodeo, quale primario del reparto di Cardiologia dell’Ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena, è un ottima notizia per l’intero comprensorio della piana di Gioia Tauro e per la sanità pubblica calabrese”, ad affermarlo è il segretario provinciale di articolo uno-MDP e membro della segreteria nazionale del Movimento Giovanile della Sinistra Alex Tripodi. Le straordinarie competenze e capacità umane e professionali, la visione del cardiologo Vincenzo Amodeo e il suo prestigioso ruolo nel direttivo Nazionale all’ ANMCO (Associazione Nazionale medici cardiologi ospedalieri) – prosegue Tripodi- rappresentano un modello locale e nazionale per la sanità pubblica. Con l’inaugurazione del nuovo reparto di cardiologia, l’arrivo di nuovi posti letti e di esami diagnostici all’avanguardia e la presentazione dell’equipe che affiancherà il primario Amodeo si scrive una nuova pagina della sanità pubblica calabrese, in termini di innovazione, competenza e spiccata professionalità. L’evento di inaugurazione ha segnato una straordinaria partecipazione, erano presenti diverse istituzioni civili e religiose, tra cui, diversi sindaci dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria e della regione Calabria, numerosi esponenti di partiti, medici e cittadini, tra cui il Dottore Ciro Indolfi, prestigioso primario della struttura di Germaneto; tutti a testimoniare un messaggio di grande stima e soddisfazione per l’arrivo del cardiologo nel territorio della piana di Gioia Tauro. L’esempio della professionalità e della passione del primario Vincenzo Amodeo che mette al servizio della sua comunità, testimonia quanto di buono ci sia sul nostro territorio, per il riscatto di una Calabria troppo spesso nota solo per gli eventi negativi. Per queste ragioni- conclude l’esponente della sinistra calabrese Alex Tripodi- da subito chiediamo alle Istituzioni e agli enti preposti, di supportare l’opera di rinascita della sanità calabrese già da tempo avviata dal cardiologo Vincenzo Amodeo”.

Valuta questo articolo