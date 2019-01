Sicilia, neve e ghiaccio in strada: ambulanza bloccata, donna muore stroncata da un infarto

6 Gennaio 2019 10:34

Sicilia: ambulanza bloccata dal ghiaccio, 90enne muore stroncata da infarto

La Procura di Gela ha aperto un’inchiesta per la morte di una 90 enne a bordo di un’ambulanza del 118. Il decesso è avvenuto mentre il mezzo, diretto all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, era rimasto bloccato dal ghiaccio e dalla neve in strada. L’autista dell’ambulanza è stato costretto a fermarsi in strada per montare le catene nelle ruote e durante l’attesa la donna, colpita già da un primo malore, avrebbe accusato una seconda crisi cardiaca. Nonostante le cure del personale sanitario a bordo, quei minuti per montare le catene si sarebbero rivelati fatali. Nel tentativo di salvare l’anziana è intervenuta anche una seconda ambulanza da Gela, ma purtroppo per la 90enne non c’è stato nulla da fare.