Messina, gayser dai tombini e fontane spente: De Luca passa il testimone ad Amam

21 Gennaio 2019 22:25

Il sindaco di Messina affida ad Amama la gestione della rete delle acque bianche

Amam gestirà la rete delle acque bianche a Messina, si occuperà anche della riattivazione del fontane storiche e non della città e verrà aperto anche un nuovo sportello Amam nella zona sud.

Lo ha reso noto il sindaco di Messina a margine di un incontro con il presidente Salvo Puccio.

La riattivazione delle fontane, storiche e non, quindi non sarà più competenza del Dipartimento Arredo Urbano di Messina Comune. Ad oggi, grazie all’opera di concertazione e convenzione con i presidenti di quartiere i lavori di ripristino hanno già interessato 6 fontane della città. Con gli stessi presidenti sono state sottoscritte inoltre convenzioni per la segnalazione dei guasti.

Il sindaco di Messina ha inoltre affidato la gestione della rete acque bianche, mediante apposito contratto di servizio, ad AMAM, per apporre soluzioni rapide alla questione degli allagamenti in città e dei gayser dai tombini.

“Cosi facendo si avranno interventi immediati sulle caditoie e sulla rete di raccolta acque bianche e programmando interventi di adeguamento della stessa rete al fine di ottimizzare la relativa gestione. Tali interventi saranno finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di allagamento nonchè al contenimento di ogni fuoriuscita di liquami che si verifica in concomitanza di eventi meteorici di particolare intensità“.

E per quel che riguarda il front office, presto arriverà un ufficio Amam decentrato, alternativo a quello di viale Giostra: “Si è deciso di dire basta alle file che l’utenza deve sopportare per espletare il ruolo di corretto contribuente nel dover pagare le bollette. A tal proposito- spiega De Luca-d’intesa con il Presidente, e nell’ambito della riorganizzazione ed implementazione del personale coni concorsi in via di espletamento, è stata impartita direttiva di adeguare l’offerta di front office alle reali esigenze degli utenti stessi. Inoltre, dietro concertazione con i presidenti di quartiere, e viste le richieste di alcuni di essi, si è deciso di avviare uno sportello decentrato presso una sede in area sud della città, per poi passare ad una turnazione giornaliera in altre aree. il tutto finalizzato a risolvere quelle situazioni di disagio che molti cittadini hanno rappresentato in tempi recenti. Per questa amministrazione rappresenta una priorità fornire un servizio reattivo ed efficace nell’ottica che la gestione di un servizio passa anche, e sopratutto, nella fiducia che l’utenza ripone in esso.”

