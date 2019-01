Allerta Stromboli, aumentano le esplosioni: l’INGV spiega cosa sta succedendo

7 Gennaio 2019 20:06

Aumentano le esplosioni sullo Stromboli. L’INGV fa chiarezza: “Allerta gialla, il numero di esplosioni e i valori dell’energia sono aumentati”

Allerta gialla per lo Stromboli. Il sindaco Marco Giorgianni, a seguito dell’avviso diramato dalla Protezione Civile Regionale, ha già vietato le escursioni in cima. I gruppi non potranno superare i 400 metri di altezza. Il livello di allerta sul vulcano è giallo e il direttore dell’INGV di Catania, Eugenio Privitera, spiega: “E’ salita l’attenzione sullo Stromboli, il livello per l’Ingv nazionale è giallo, perché il numero di esplosioni e i valori dell’energia sono aumentati e ci sono segnali che è alta nei condotti magnamatici interni. La situazione– ha concluso- al momento rientra nella norma”.

