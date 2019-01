Allerta Meteo, rovesci di neve con +4°C a Messina e Reggio Calabria: possibili imbiancate tra stasera e domani [DETTAGLI]

4 Gennaio 2019 13:21

Allerta Meteo, gelo polare e tanta neve al Sud: accumuli fin sulle spiagge per altre 24 ore, il punto della situazione e le previsioni

Allerta Meteo – Altre 24 ore di gelo in tutt’Italia e neve al Sud, fin sulle coste: l’irruzione polare proveniente dai Balcani sta mantenendo le aspettative annunciate nelle previsioni dei giorni scorsi, con temperature glaciali e bufere di neve fin sulle coste del Sud. Stamattina ha fatto freddissimo anche al Nord e nelle Regioni tirreniche con picchi di -10°C in pianura Padana e -12°C nel cuore della Toscana. Al Sud le temperature più basse sono quelle della Calabria, dove – come ampiamente previsto – non nevica (ad eccezione del reggino) per l’ombra pluviometrica. Ma in assenza di nubi, con il cielo stellato s’è verificato il fenomeno dell’inversione termica che ha fatto piombare le minime dell’alba fino a -5,3°C a Cosenza, -9,8°C a Morano Calabro e addirittura sulle vette della Sila a -13,8°C in cima a Monte Curcio e addirittura a -14,7°C a Botte Donato. E domattina le minime saranno ancora più basse.

Fa comunque molto freddo in tutto il Sud: a Campobasso continua a nevicare senza sosta da ormai quasi 48 ore, e dopo la minima di -4,4°C stamattina all’alba, oggi la colonnina di mercurio non riesce a salire sopra i -3°C. Ma è una giornata di ghiaccio anche a bassa quota per molte località del Sud. La neve ha raggiunto anche le coste della Campania, per il fenomeno dello “sconfinamento Appenninico”: all’alba s’è imbiancata addirittura Salerno. Le nevicate più abbondanti sono concentrate tra Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Sulle coste la neve si è accumulata fino a 10cm nel Salento, imbiancando sia Lecce che il litorale Adriatico e persino quello Jonico, con uno spettacolo straordinario a Porto Cesareo. Accumuli abbondanti anche ad Avetrana e nel tarantino.

All’estremo Sud si sono già verificati rovesci di neve a Messina e Reggio Calabria, dove la temperatura è piombata a +4°C, mentre Palermo e Catania sono a +5°C in pieno giorno.

Nelle prossime ore, come possiamo osservare nelle mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo, continuerà a nevicare in modo abbondante e copioso tra Abruzzo, Molise e Puglia. In modo particolare in Puglia nevicherà su tutta la Regione, con accumuli abbondanti sulle Murge e nel Salento, fino a Taranto città. La Calabria rimarrà in ombra pluviometrica nei suoi settori centro/settentrionali, invece nevicherà tra Serre e Aspromonte in provincia di Reggio Calabria. Nel pomeriggio arriveranno i nuclei d’aria più freddi in quota (-37°C a 500hPa) e le nevicate che si sono già verificate fin sulle coste dello Stretto di Messina e della Sicilia, diventeranno più intense e persistenti. Tra oggi pomeriggio e domani mattina, infatti, si potrebbero persino imbiancare le spiagge di Reggio Calabria, Messina, Palermo e tutta la fascia tirrenica della Sicilia. Potrà nevicare anche a Catania.

La neve continuerà a cadere fino a domani, Sabato 5 Gennaio, specie in mattinata, localmente abbondante nello Stretto di Messina, in Aspromonte fin sulle spiagge della Costa Viola, ma anche nel Molise. I fenomeni si attenueranno definitivamente nel pomeriggio/sera di domani.

