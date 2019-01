Allerta Meteo, storica ondata di GELO e NEVE in arrivo al Sud: tutti i dettagli su Calabria e Sicilia

2 Gennaio 2019 16:56

Allerta Meteo, ondata di gelo artico fa crollare le temperature in tutt’Italia: forte maltempo in Calabria e Sicilia, tanta neve in arrivo fin sulle spiagge

Allerta Meteo – Le prime correnti d’aria fredda provenienti da Nord/Est stanno raggiungendo le Regioni dell’Adriatico Centrale, dando vita all’intensa irruzione di gelo che durerà fino a Sabato e porterà tanta neve al Centro/Sud. Le temperature sono già in picchiata: ad Ancona abbiamo appena +4°C in pieno giorno, Pescara è a +5°C mentre dall’altro lato dell’Appennino Firenze è ancora a +12°C e Roma a +13°C. L’aria fredda arriva da est quindi le Regioni Adriatiche sono le prime ad accorgersene, ma da domani il gelo invadrà tutt’Italia anche se i fenomeni di maltempo saranno concentrati sulle Adriatiche e al Sud.

La Calabria sarà la Regione che più di ogni altra soffrirà l’ombra pluviometrica determinata dall’effetto delle correnti sugli Appennini. Rimarranno a secco, quindi senza neve ne’ precipitazioni, quasi tutte le principali città della Regione: da Cosenza e Rende a Catanzaro, da Castrovillari a Lamezia Terme, mentre Crotone e Vibo Valentia hanno pochissime chance di vedere qualche fiocco. Una probabilità un po’ più alta per Rossano e Corigliano, ma soprattutto per Reggio Calabria che paradossalmente, pur essendo la città più meridionale della Regione, in riva al mare dello Stretto e quindi dal clima più mite, è favorita per vedere una nevicata nella giornata di Venerdì 4, e comunque tante precipitazioni con abbondanti nevicate in Aspromonte e nei settori tirrenici della Provincia (piana di Gioia Tauro) fin da quote bassissime. Così potranno imbiancarsi Gioia Tauro, Palmi, Rosarno, Villa San Giovanni, Polistena, Taurianova, Cittanova, Bagnara, Scilla, Rizziconi e Cinquefrondi, oltre a tutte le zone di montagna dell’Aspromonte. Altrove rimarrà il freddo secco: Cosenza piomberà a -5°C, Catanzaro a -3°C.

In Sicilia avremo precipitazioni abbondanti nei settori tirrenici dell’isola, tra Palermo e Messina. Le precipitazioni andranno invece via via scemando scendendo verso Sud. Tra Giovedì sera e Venerdì 4, nel “clou” dell’ondata di gelo, la neve potrà imbiancare anche Palermo e Messina: una circostanza molto rara, le cui probabilità in base agli ultimi aggiornamenti sono molto elevate. Più difficile, ma affatto impossibile, che Venerdì arrivi la neve anche a Catania. Nevicherà anche a Enna e Caltanissetta, più difficile che nevichi in modo serio e significativo nelle zone meridionali della Regione e nelle estremità occidentali e orientali: Trapani, Agrigento, Siracusa e persino Ragusa nonostante l’altitudine difficilmente vedranno nevicate. La neve sarà abbondante nelle zone interne tra Monti Sicani, Madonie, Nebrodi, Etna e Peloritani. Accumuli molto importanti sull’Etna, specie nei versanti settentrionali e occidentali (oltre 40cm a Bronte), ma sarà molto più significativa la neve che Venerdì potrebbe copiosamente imbiancare le coste tirreniche, da Capo d’Orlando a Cefalù, da Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto fino a Patti, Termini Imerese e Bagheria, forse anche Castellammare del Golfo. Si imbiancheranno persino Ustica e le isole Eolie, destinate a rimanere isolate per un gelido vento di tramontana che soffierà con raffiche superiori agli 80km/h rendendo il mare molto grosso.

Alla luce di queste previsioni, balza subito un elemento che evidenzia una riflessione climatica su quanto sta succedendo: molte grandi nevicate analoghe a quella imminente, si sono già verificate negli ultimi anni. E’ evidente come nonostante il riscaldamento globale sia indiscutibile nelle temperature che mese dopo mese e anno dopo anno rileviamo sempre più elevate, i cambiamenti climatici stiano anche determinando ondate di freddo e neve più frequenti, intense e abbondanti rispetto a quanto non accadesse in passato. In contesti in cui gli inverni sono sempre più caldi e durano sempre di meno, quelle poche irruzioni gelide che ci sono sono sempre più intense e accompagnate da nevicate più abbondanti fino a bassa quota o addirittura sulle coste del nostro Sud. E così quelli che prima sembravano eventi eccezionali, storici o ai limiti dei record secolari (basti pensare a quanto accaduto tra 30 e 31 Dicembre 2014, appena quattro anni fa), adesso diventa quasi la normalità.

