Allerta Meteo, arriva la Tempesta dei Giorni della Merla: forte maltempo e tanta neve sull’Italia, impetuosi venti di maestrale al Sud

29 Gennaio 2019

Allerta Meteo, arriva la Tempesta dei Giorni della Merla: forte maltempo e tanta neve sull’Italia nella giornata di domani, Mercoledì 30 Gennaio 2019. Forti venti di maestrale al Centro/Sud

Allerta Meteo – L’Italia si prepara a vivere l’impeto della Tempesta dei Giorni della Merla: una violenta ondata di maltempo di origine Nord Atlantica che domani, Mercoledì 30 Gennaio, provocherà forte maltempo in tutto il Paese con abbondanti nevicate fino in pianura al Nord e a bassa quota al Centro. Anche al Sud le temperature diminuiranno sensibilmente dopo aver raggiunto picchi decisamente miti ieri, Lunedì 28 Gennaio, quando la colonnina di mercurio è arrivata a +18°C a Catania e +17°C a Reggio Calabria. Anche stamattina il clima è ancora gradevole con ampi sprazzi di sereno e temperature diffusamente di +15°C sul territorio calabrese e siciliano, ma la nuova perturbazione porterà aria più fredda con nuove nevicate sull’Appennino meridionale fino a quote collinari.

Nella prossima notte tornerà la neve al Nord/Ovest, in Liguria (tra Genova e La Spezia, con accumuli fin sulle coste), Lombardia ed Emilia Romagna. La nevicata si intensificherà nella mattinata di domani: Genova e Milano si risveglieranno imbiancate con accumuli importanti, che a Milano potranno sfiorare i 10cm al suolo. Tanta neve anche a Bergamo. Nel corso della giornata la neve si estenderà a gran parte di Lombardia ed Emilia Romagna, dove si imbiancheranno Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna anche qui fino a 10cm in pianura. Tra le città che si imbiancheranno, anche Pavia, Lodi, Varese, Como, Piacenza, Cremona e Brescia.

Nel corso della giornata di domani, Mercoledì 30 Gennaio, la perturbazione si estenderà anche al Centro/Sud con forti temporali provenienti dal Tirreno. Nel pomeriggio/sera avremo nevischio su Firenze e Perugia, dove la temperatura scenderà fino a +2°C durante le precipitazioni, mentre su Roma e Napoli pioverà in modo intenso e abbondante in entrambi i casi con +8/+9°C.

La neve cadrà copiosa su tutto l’Appennino e in modo particolare in Toscana (oltre i 300–400 metri), in Umbria (oltre i 400 metri), nel Lazio (oltre i 500 metri) e al Sud tra Campania, Basilicata e Calabria oltre i 600–900 metri di altitudine. Attenzione al vento di maestrale, che soffierà impetuoso appunto da Nord/Ovest tra la Sardegna e il basso Tirreno con raffiche superiori ai 100km/h e furiose mareggiate sulle coste esposte. Anche qui sono molto esplicative le mappe nella gallery a corredo dell’articolo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

