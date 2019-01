Alberi a rischio schianto a Messina, De Luca: “6 milioni di euro per le potature”

15 Gennaio 2019 20:47

Alberi a rischio a Messina, De Luca: “al via le procedure di censimento, potatura ed abbattimento”

“Sono circa 18 mila gli alberi a Messina che non vengono potati da oltre 20 anni“. A raccontarlo è il sindaco di Messina nella sua pagina facebook, che annuncia l’imminente censimento, abbattimento e potatura degli alberi a rischio schianto in città. A Messina quella degli alberi a rischio crollo è ormai emergenza e gli episodi finora verificatisi in città sono state tutte tragedie sfiorate. Moltissimi arbusti, specie in occasione del maltempo, sono venuti giù e molti altri ancora rischiano di precipitare. L’Amministrazione ha destinato 800 mila euro nel 2018 per gli interventi di somma urgenza e sono stati già abbattuti circa 250 alberi a rischio schianto. “Stiamo prevedendo 6 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, per avviare e completare le potature ordinarie“- ha detto De Luca.

Valuta questo articolo