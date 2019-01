Ad Alba l’unvs premia Romolo Bussolino

26 Gennaio 2019 20:11

In assenza del presidente Enzo Demaria, è stato il consigliere Paolo Barbero a curare la regia dell’evento per l’assegnazione del premio allo Sportivo dell’Anno da parte dei Veterani dello Sport di Alba. L’ambito riconoscimento è stato assegnato a Romolo Bussolino, ex giocatore di pallapugno, vincitore di un campionato italiano di serie B e giocatore anche di serie A, dello sport langarolo reso famoso dai libri di Pavese e Fenoglio. Nella circostanza il tema dominante, nel ripercorrere secondo consuetudine, la storia di una sport praticato sul territorio albese, ha riguardato il gioco delle bocce, con filmati di gare, documenti e ricordi. Alla giornata hanno preso parte, tra gli altri, il vicepresidente vicario nazionale Gianfranco Vergnano e il delegato regionale piemontese Antonino Muscarà.

