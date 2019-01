Aeroporto Catania, ruba il portafogli con 1500 e poi scappa su un volo per Roma: 46enne arrestato a Fiumicino

22 Gennaio 2019 13:59

Arrestato 46 enne a Fiumicino: l’uomo aveva sfilato il portafogli con dentro 1500 euro e i documenti a un passeggero durante i controlli all’Aeroporto di Fontanarossa a Catania

Sperava di farla franca il 46enne che all’aeroporto di Catania, durante i controlli di sicurezza era riuscito a rubare un portafogli di un passeggero in attesa del varco e con dentro 1500 euro. L’uomo dopo il furto si è imbarcato per Roma, ma mentre era in volo, la polizia aeroportuale di Catania, allertata dalla vittima, ha subito visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza e individuato il ladro. La Polizia, riuscita a risalire anche al volo su cui era salito il ladro, ha prontamente avvisato i colleghi in servizio a Fiumicino, che hanno atteso il 46enne allo sbarco al Leonardo Da Vinci. L’uomo è stato perquisito, trovato in possesso della refurtiva e arrestato per furto. Il portafogli è stato consegnato al comandante di un altro volo diretto a Catania per essere riconsegnato al legittimo proprietario. La vittima del furto è così riuscita a partire regolarmente per la sua destinazione.

