Catania, proposta di matrimonio all’aeroporto di Fontanarossa: lui si inginocchia e le chiede la mano, lei dice no e scappa via

15 Gennaio 2019 19:36

All’aeroporto di Catania è naufragato un amore. Il ragazzo attendeva la sua fidanzata agli arrivi, ma quando si è inginocchiato per farle la proposta di matrimonio, lei ha lasciato di stucco tutti: ha rifiutato l’offerta e se l’è data a gambe

Ha avuto il peggiore degli epiloghi la proposta di matrimonio andata in scena all’aeroporto di Fontanarossa a Catania. I presupposti per farsi dire sì c’erano tutti: c’era l’anello, c’era un palloncino rosso per far decollare la storia d’amore, lui era pronto con un discorso strappalacrime, ma è stato tutto inutile. All’aeroporto della città di etnea è naufragato un amore. Il ragazzo protagonista di questa (triste) storia attendeva la sua fidanzata agli arrivi, ma quando si è inginocchiato per farle la proposta di matrimonio lei ha lasciato di stucco tutti, ha rifiutato l’offerta e se l’è data a gambe.

Sembrerebbe che la madre dalla giovane l’abbia trascinata via dal luogo della dichiarazione, per poi scagliarsi aspramente contro il ragazzo.

Tanti in queste ore i commenti di solidarietà nei confronti del mancato sposo: “Amico mio, chiunque tu sia, hai avuto un coraggio estremo ed è solo da lodare tutto ciò. Se andrà, bene…sarà andata. …causa suocera a parte… Se non andrà, amen. È lei che non meritava te”. A riportare l’episodio è stato, via Facebook, lo scalo aeroportuale di Catania, che ha postato la foto del palloncino rosso e scritto: “Cose strane e romantiche che succedono a #CTAairport. Qualcuno/a di voi ha detto sì in aeroporto? Raccontateci tutto“. E poi ha precisato: “Spezziamo una lancia in difesa del giovane innamorato… Non è stato lui a ‘convincerci’ a scrivere, semplicemente abbiamo visto il palloncino e ci è sembrato molto romantico…”