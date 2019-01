Serie D: nuovo acquisto per l’Acr Messina

3 Gennaio 2019 22:25

Serie D: l’Acr Messina comunica l’ingaggio di Gianluca Marzullo, nato a Cosenza, con doppio passaporto italiano e tedesco

L’Acr Messina comunica l’ingaggio di Gianluca Marzullo, nato a Cosenza il 4 gennaio 1991, con doppio passaporto italiano e tedesco. L’attaccante ha vissuto sempre in Germania crescendo nelle giovanili dell’Arminia Bielefeld prima del passaggio, nel 2012, al Bayer Leverkusen dove ha militato nella squadra under 19 prima di essere ceduto in prestito a società minori. In tutta la sua carriera ha disputato 332 partite realizzando 109 reti e 14 assist. Nell’attuale stagione, iniziata con il Westfalia Herne, ha giocato 19 partite realizzando 9 reti (attuale capocannoniere del torneo) e tre assist. Marzullo è arrivato nel tardo pomeriggio di oggi in città e, accompagnato dal procuratore Andreas Ryll, dal padre e dal fratello, ha visitato lo stadio San Filippo e quindi incontrato il presidente Pietro Sciotto e firmato il contratto. L’attaccante già da domani sarà a disposizione dell’allenatore Oberdan Biagioni in attesa del completamento delle procedure di tesseramento dalla Federazione tedesca.