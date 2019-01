Valori non conformi: acqua non potabile a Sant’Agata Militello, vietato l’utilizzo [INFO e DETTAGLI]

31 Gennaio 2019 18:36

Divieto di utilizzo dell’acqua a Sant’Agata Militello: ecco l’ordinanza del sindaco

L’amministrazione comunale di Sant’Agata Militello avvisa la cittadinanza che con ordinanza sindacale n. 6 di oggi è stato fatto divieto di utilizzo dell’acqua per uso potabile in distribuzione dalle condotte idriche nel territorio comunale, fino a nuova comunicazione. Il provvedimento- si legge in una nota- si è reso necessario, allo scopo di tutelare e salvaguardare la salute pubblica, a seguito della nota del dipartimento dell’Asp che ha trasmesso i rapporti di prova delle analisi eseguite a cura dell’Uoc Laboratorio di Sanità Pubblica di Messina, dalle quali è emersa una non conformità dei valori in base ai parametri di cui al D.lgs. 31/2001 e s.m.i. in particolare riguardo i punti di prelievo di via Cosenz, Scuola materna Capita e contrada Ireta.

E’ già stato dato mandato al responsabile dell’area manutenzioni del comune- continua la nota- per l’esecuzione immediata degli interventi risolutivi previa revisione delle opere di adduzione dei punti indicati e successiva regolazione della clorazione, ed eventuale pulizia straordinaria dei serbatoi. Eseguiti gli interventi di bonifica, si provvederà dunque ad effettuare le nuove analisi delle acque in regime di autocontrollo. Gli uffici- conclude la nota- sono già al lavoro per ridurre al minimo i disagi derivanti dalla non potabilità dell’acqua su tutto il territorio comunale.

